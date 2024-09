Criança morre após ser atingida por balanço em parque na Itália

Uma menina de seis anos morreu em Villongo, na Itália, na quinta-feira (5), após ser atingida na cabeça por um balanço. As informações são do jornal The Mirror.

Ritaj Lahma caiu do brinquedo e foi atingida quando o balanço voltou em sua direção. A criança foi socorrida para um hospital, onde foi constatado que ela sofreu um traumatismo craniano. Lahma não resistiu aos ferimentos e morreu horas após o acidente.

Ainda de acordo com o The Mirror, as autoridades locais apreenderam o balanço para perícia, com o objetivo de analisar as possíveis causas do acidente.

