Bebê de 20 meses atacada por águia na Noruega: "Foi muito traumatizante"

Uma bebê de 20 meses foi atacada por uma águia, este domingo, quando estava brincando no quintal da casa da família, em Trondelag, no centro da Noruega. Segundo a imprensa local, a ave foi depois abatida por um guarda florestal.

"A menina levou alguns pontos na cabeça e tem marca de arranhões das garras da águia debaixo do queixo e no rosto", contou o pai da bebé à estação pública norueguesa NRK, acrescentando que "havia adultos e crianças brincando no quintal quando tudo aconteceu".

Após o incidente, a menina foi transportada para o hospital e teve de ser anestesiada para uma "verificação completa dos ferimentos".

No momento do ataque, a mãe e um vizinho ainda tentaram lutar contra a águia para a afastar da bebê, mas não tiveram sucesso.

"Foi muito traumatizante para a mãe e para os irmãos mais velhos que estavam lá quando aconteceu o ataque", disse o pai, que estava fora de casa no momento.

O guarda florestal Per Kare Vinterdal, que conseguiu abater a águia já quando a criança estava sendo tratada por uma equipe de emergência, revelou que a ave "desceu em direção à menina", tratando-a como "uma presa". "Bicou-a no pescoço, nas costas e à volta de um olho", explicou.

"A mãe correu em direção à águia e conseguiu mandá-la para a afastar, mas a ave continuava atacando. Então veio um vizinho e a bateu com um pau", acrescentou, frisando que, "mesmo assim, a águia continuava atacando".

Leia Também: Criança morre após ser atingida por balanço em parque na Itália