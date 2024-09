Funcionários de hotel tentam segurar portas na passagem do tufão Yagi

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um grupo de funcionários tentando segurar as portas de um hotel na passagem do tufão Yagi, que enfraqueceu para depressão tropical no domingo (8), no Vietnã. Já foram registados pelo menos 59 mortos e centenas de feridos.

No vídeo, qual poderá ver na galeria acima, é possível ver os trabalhadores sustentando as portas, que se abrem com a força do vento.

Nove pessoas morreram no sábado, antes de o tufão enfraquecer, e pelo menos 50 outras morreram nas inundações e deslizamentos de terras que se seguiram, noticiou a Associated Press.

Um ônibus com 20 pessoas foi arrastado por um deslizamento de terras para uma ribeira inundada, na província montanhosa de Cao Bang, esta manhã de segunda-feira (9).

Já na província de Phu Tho, uma ponte metálica caiu no rio Vermelho, que estava transbordando, esta manhã. Cerca de 10 carros e caminhões, bem como duas motos, caíram ao rio. Três pessoas foram retiradas das águas e levadas para um hospital, mas 13 outras estavam desaparecidas.

O primeiro-ministro Pham Minh Chinh visitou a cidade de Haiphong no domingo e aprovou um pacote de 4,62 milhões de dólares (cerca de 24,5 milhões de reais) para ajudar a cidade portuária se recuperar.

Na noite de sábado, uma família de quatro pessoas morreu num deslizamento de terras na província montanhosa de Hoa Binh, no norte do Vietnã.

O deslizamento de terras ocorreu após várias horas de chuva intensa causada pelo tufão, quando uma encosta cedeu e engoliu uma casa, informou o VNExpress, citando as autoridades locais.

O proprietário da casa, de 51 anos, conseguiu escapar, mas a sua mulher, filha e dois netos ficaram soterrados e os seus corpos foram encontrados pouco depois.

De acordo com o Departamento de Salvamento e Assistência do Ministério da Defesa, várias outras pessoas morreram, esmagadas pela queda de árvores, deslizamentos de terras e barcos à deriva.

No domingo, seis pessoas, incluindo um recém-nascido e um menino de um ano, morreram num deslizamento de terras na cidade de Sa Pa, nas montanhas de Hoang Lien Son, no noroeste do Vietnã.

Entretanto, a agência meteorológica vietnamita desclassificou o Yagi de tufão para depressão tropical, enquanto vários bairros da cidade portuária de Haiphong se encontravam debaixo de meio metro de água e a eletricidade foi cortada, com linhas e postes danificados, segundo os jornalistas da AFP.

Na Baía de Ha Long, Patrimônio Mundial da UNESCO, a cerca de 70 quilômetros da cidade, os pescadores estavam em choque com os danos causados pelo tufão na manhã de hoje.

Na província de Quang Ninh, perto da baía de Ha Long, cerca de trinta embarcações da zona ficaram gravemente danificadas ou afundaram-se, informaram as autoridades.

O tufão destruiu também cerca de 3.300 casas, mais de 100 mil hectares de arroz e outras culturas, bem como numerosas infraestruturas de aquicultura na região.

