Homem joga carro em casa funerária para tentar matar 'ex'

Um ex-polícia decidiu atravessar com um carro, em alta velocidade, uma agência funerária, com o intuito de matar a sua ex-companheira e a mãe dela em Jedburgh, na Escócia.

De acordo om o The Telegraph, William McBurnie, de 57 anos, dirigia a uma velocidade três vezes superior ao que é legalmente permitido. O homem foi acusado de tentativa de homicídio no Tribunal de Livingston.

Segundo se apurou em tribunal, William estaria com dificuldades em lidar com o fim do namoro, com Zoe Turnbill, e estaria lidando com problemas com o álcool no meses anteriores ao acidente.

A casa funerária onde se deu o acidente é o local de trabalho da mulher.

