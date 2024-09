A sombria história do World Trade Center começou muito antes dos ataques de 11 de setembro - O World Trade Center (WTC) foi um enorme complexo de negócios que dominava o centro de Manhattan desde sua criação na década de 1970. As principais estrelas do WTC eram as Torres Gêmeas, dois enormes arranha-céus idênticos que ganharam o título de edifícios mais altos do mundo quando foram construídos. Essas torres eram uma incrível façanha da engenharia que muitos acreditavam serem impossíveis de construir. Esses prédios foram palco de muitas acrobacias interessantes e igualmente aterrorizantes e eram um símbolo orgulhoso do sucesso financeiro de Nova York e dos Estados Unidos. Infelizmente, eles foram destruídos por um ataque terrorista devastador em 2001 que levou mais vidas do que qualquer outro ataque na história do país. Clique na galeria a seguir e descubra a história completa do World Trade Center, desde a semente de uma ideia em 1939, até sua destruição em 2001, e finalmente seu renascimento nas décadas seguintes.

© Getty Images