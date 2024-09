Biden usou um boné com 'Trump 2024' (e não é montagem); veja a explicação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou, esta quarta-feira (11), um boné da campanha de Donald Trump na corrida à Casa Branca... mas há uma explicação. O momento foi captado e fotografias compartilhadas nas redes sociais.

As imagens foram tiradas no Departamento dos Bombeiros de Shanksville, uma das corporações que foi chamada a responder aos ataques do 11 de Setembro. Vale lembrar que os 23 anos do atentado terrorista marcou esta quarta-feira.

Mas, de volta à Pensilvânia, onde fica este quartel, e onde Biden usou o adereço: a explicação surgiu nas redes sociais.

Na rede social X (antigo Twitter), o porta-voz da presidência Andrew Bates explicou o que aconteceu. "No quartel dos bombeiros de Shanksville, o presidente Biden falou sobre a unidade bipartidária do país após o 11 de Setembro e disse que precisávamos de voltar a isso", escreveu Bates nas 'redes', explicando: "Num gesto, [Biden] deu um boné a um apoiador de Trump que depois disse que, no mesmo espírito, o presidente devia pôr o seu boné de Trump. Usou-o por breves instantes".

At the Shanksville Fire Station, @POTUS spoke about the country's bipartisan unity after 9/11 and said we needed to get back to that.



As a gesture, he gave a hat to a Trump supporter who then said that in the same spirit, POTUS should put on his Trump cap. He briefly wore it. https://t.co/7VKZnkVMY7