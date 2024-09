Oito imigrantes morrem no Canal da Mancha; é o 2º naufrágio num mês

Pelo menos oito imigrantes morreram, durante a madrugada deste domingo (15), quando tentavam atravessar o Canal da Mancha, ao largo da costa da França.

Segundo a imprensa francesa, que cita as autoridades locais, as mortes ocorreram ao largo de Ambleteuse, na região de Pas-de-Calais, no norte de França, de onde foram resgatados cerca de 200 imigrantes num período de 24 horas entre sexta-feira e sábado à noite.

As operações de resgate ainda estão ocorrendo, após o barco, que transportava dezenas de pessoas, ter virado no Canal da Mancha.

O naufrágio ocorreu cerca de uma semana após 12 migrantes terem morrido também quando atravessavam o Canal da Mancha. Segundo as autoridades francesas, o barco onde seguiam mais de 60 pessoas naufragou e dezenas de pessoas foram resgatadas por um navio que avistou o barco.

Trata-se do naufrágio mais mortífero desde o início de 2024, ano em que as 25 pessoas perderam a vida desde janeiro em travessias no Canal da Mancha.

As autoridades britânicas estimam que, este ano, pelo menos, 22 mil imigrantes e requerentes de asilo tenham chegado à costa do Reino Unido, a partir do norte de França, geralmente embarcando em áreas próximas das cidades de Calais e Dunkirk.

Leia Também: Mulher em estado grave após ser salpicada com óleo quente em restaurante