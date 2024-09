Carro despenca em escadaria de shopping em Madrid; veja as imagens

No último sábado, um veículo despencou pelas escadarias do estacionamento de um shopping center em Alcorcón, na região de Madri, Espanha.

Apesar do impacto do acidente, não houve registro de vítimas, conforme relatado pelo jornal El Mundo. Os ocupantes do carro conseguiram sair do veículo por conta própria, sem a necessidade de resgate.

De acordo com a Polícia Municipal, a principal hipótese é de que o motorista tenha sido momentaneamente ofuscado pela luz solar, o que teria impedido a visualização das escadas.

As autoridades divulgaram imagens do acidente, que podem ser conferidas no material divulgado pelas redes oficiais.





Leia Também: Professora fica paraplégica após acidente com barra de 120 kg em academia