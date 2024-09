Xangai cancela mais de 600 voos antes da chegada do tufão Bebinca

O tufão Bebinca atingiu a China na manhã desta segunda-feira, causando fortes impactos na região leste do país, próximo à cidade de Xangai. Ventos violentos, com rajadas de até 151 km/h, marcaram a chegada da tempestade às 7h30 (horário local), especialmente na área de Lingang, no distrito de Pudong, que foi diretamente afetada. As autoridades locais já haviam emitido um alerta vermelho antes da tempestade.

A chegada do tufão coincide com o Festival do Bolo Lunar, celebrado entre domingo e terça-feira, período em que a operadora ferroviária da China esperava um movimento de cerca de 74 milhões de viagens. As províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui também estão em alerta, com as autoridades prevendo fortes chuvas e ventos enquanto o Bebinca avança para o interior do país.

Mais de 414 mil pessoas foram evacuadas em Xangai, incluindo nove mil da ilha de Chongming, localizada na foz do rio Yangtze. As autoridades orientaram os 25 milhões de habitantes da cidade a permanecerem em suas casas para evitar riscos maiores. Além disso, mais de 60 mil socorristas e bombeiros estão mobilizados para prestar auxílio.

O tufão já causou sérios problemas de infraestrutura. A sede de controle de cheias de Xangai recebeu dezenas de relatórios sobre quedas de árvores e painéis publicitários na manhã de segunda-feira. Além disso, foram impostas medidas de segurança, como a suspensão do tráfego em algumas pontes, o fechamento de rodovias e a redução do limite de velocidade para 40 km/h.

A tempestade não só impactou Xangai, mas também forçou o cancelamento de mais de 600 voos nos aeroportos de Hongqiao e Pudong, a partir das 20h de domingo, além de afetar as operações em cidades próximas como Hangzhou e Ningbo. Nesses locais, pelo menos 200 voos foram cancelados entre domingo e segunda-feira. O porto de Yangshan, em Xangai, enfrentou ondas de até 4,5 metros, levando as autoridades a emitir um alerta máximo e ordenar que os navios retornassem ao porto.

Antes de chegar à China, o tufão Bebinca já havia causado estragos nas Filipinas, onde provocou a morte de seis pessoas, incluindo quatro crianças, principalmente devido à queda de árvores. As autoridades filipinas divulgaram os dados no domingo, após a passagem do tufão pelo centro e sul do país.

Na cidade vizinha de Zhoushan, as autoridades tomaram medidas de precaução, fechando restaurantes, supermercados e lojas mais cedo, além de interromper o transporte público. A imprensa estatal também informou que a tempestade pode trazer até 25,4 centímetros de chuva às áreas costeiras da China.

De acordo com a televisão estatal chinesa CCTV, o tufão Bebinca é o mais forte a atingir Xangai desde 1949, com ventos de 42 metros por segundo no momento em que chegou à costa.





Leia Também: Carro despenca em escadaria de shopping em Madrid; veja as imagens