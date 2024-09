Revelada discussão antes de tragédia com Titan: "Ninguém vai morrer"

Uma transcrição de uma reunião crucial na OceanGate, empresa responsável pelo submarino Titan, revelou declarações feitas em 2018 pelo CEO Stockton Rush, que também faleceu na implosão da embarcação. Durante a reunião, Rush afirmou categoricamente que o submarino era seguro e garantiu que "ninguém vai morrer sob minha supervisão, ponto final".

A transcrição registra um debate acalorado entre Rush, o ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, David Lochridge, e outros três funcionários. Lochridge levantou preocupações sobre a segurança do Titan, mas Rush rebateu, afirmando que não tinha "vontade de morrer" e reforçou sua confiança na operação, dizendo: "Acredito que esta é uma das coisas mais seguras que já fiz."

Este documento, divulgado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, faz parte do inquérito sobre a tragédia ocorrida em junho de 2023, quando o submarino implodiu durante uma expedição ao local do naufrágio do Titanic, resultando na morte de todos os cinco passageiros a bordo, incluindo Rush.

Além disso, a investigação revelou que o Titan havia sofrido mais de cem falhas de equipamento nos dois anos anteriores ao acidente fatal.

