Inundações abrem cratera no estádio do AFC Wimbledon

Dias consecutivos de chuvas intensas resultaram em inundações graves em Londres, especialmente no distrito de Wimbledon. As chuvas foram tão fortes que abriram uma cratera no estádio de Wimbledon.

Devido à situação, a equipe de futebol local precisou cancelar o jogo contra o Newcastle United, que estava marcado para esta terça-feira.

Na noite de domingo, o rio Wandle transbordou devido às chuvas torrenciais, causando inundações significativas em Londres.

Além da capital britânica, o mau tempo também atingiu outras regiões, como Northamptonshire e Bedfordshire, provocando transtornos generalizados no transporte e danos em diversas propriedades.

