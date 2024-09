Cientistas encontram queijo de 3.600 anos em múmias na China

Uma equipe de cientistas conseguiu extrair uma cadeia de DNA de um queijo que pode ser o mais antigo do mundo, encontrado em múmias da Idade do Bronze, sepultadas em um cemitério do povo Xiaohe, na China. O queijo kefir, com cerca de 3.300 a 3.600 anos, estava espalhado ao redor das cabeças e pescoços dos cadáveres, enterrados na bacia de Tarim, região noroeste do país.

A descoberta, publicada nesta quarta-feira na revista Cell, revelou que o extrato mitocondrial retirado de três túmulos continha DNA de vaca e de cabra. O estudo também identificou bactérias fúngicas, semelhantes às presentes nos atuais grãos de kefir, sugerindo que as técnicas de fermentação láctea evoluíram ao longo de milênios.

"Itens alimentares como o queijo são extremamente difíceis de preservar ao longo de milhares de anos, o que faz desta uma oportunidade rara e valiosa", explicou o pesquisador Qiaomei Fu, em entrevista ao New York Post. Segundo Fu, essa descoberta pode ajudar a entender melhor a dieta e a cultura dos povos antigos.

Os cientistas ainda traçaram a origem da bactéria Lactobacillus, comum nos produtos lácteos fermentados, ligando-a tanto à China quanto à Rússia. Antes, acreditava-se que essa bactéria era exclusiva das montanhas do Cáucaso.

Além de revelar detalhes sobre a dieta e a produção de alimentos na antiguidade, o estudo sugere que a evolução da bactéria ao longo de mais de três mil anos pode ter aprimorado o processo de fermentação do leite, contribuindo para a preservação do alimento.

"Esse é um estudo pioneiro que nos permite entender a evolução da produção de laticínios e as interações dos antigos povos com o ambiente ao seu redor. Estamos apenas começando, e com essa tecnologia esperamos explorar outros artefatos ainda desconhecidos", concluiu o pesquisador.

Leia Também: Homem é encontrado desnutrido ao lado do corpo da irmã em Contagem, MG