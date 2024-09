Hipopótamo bebê vira sensação na Tailândia com suas bochechas rosadas

Uma nova estrela está roubando a cena no jardim zoológico de Khao Kheow, em Pattaya, na Tailândia. Trata-se de Moo Deng, um hipopótamo-pigmeu fêmea que, com suas bochechas gordinhas e rosadas, está redefinindo os padrões de fofura no reino animal. Apresentada ao público em 25 de julho, quando tinha apenas duas semanas de vida, a pequena Moo Deng vem encantando visitantes e internautas desde então.

Descrita por um apresentador norte-americano como a "fêmea 'it girl' mais badalada do momento", Moo Deng, cujo nome pode ser traduzido como "porco enérgico", está na fase de formação da dentição e, segundo os tratadores, gosta de morder tudo o que encontra, mesmo sem ter dentes formados ainda.

Os hipopótamos-pigmeus são nativos da África Ocidental e estão classificados como uma espécie em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), o que torna a presença de Moo Deng uma esperança para a conservação da espécie.

