Piloto morre em queda de caça F18 na Espanha

Um caça F18 da Força Aérea Espanhola caiu na manhã desta terça-feira na região de Teruel. O acidente ocorreu por volta das 13h30, no horário local (8h30 no Brasil).

Inicialmente, fontes do exército espanhol indicaram que a sobrevivência do piloto seria improvável, e seu falecimento foi posteriormente confirmado oficialmente.

"Com grande pesar, informamos que nosso colega, o tenente-coronel Pablo Estrada Martín, destacado na 12ª Ala, faleceu no acidente com o F18", anunciou a Força Aérea.

As causas do acidente ainda estão sob investigação.

