Bebê fica 'desfigurado' após ataque de rato; pai foi condenado

Um homem, de 32 anos, foi acusado de negligência infantil após um rato ter atacado o seu filho de seis meses e o ter deixado com lesões que o desfiguraram, em Indiana, nos Estados Unidos da América.

Investigadores destacam que a criança sofreu mais de 50 mordidas do animal e teve de receber tratamento num hospital local. Segundo a polícia de Evansville, os quatro dedos e polegar da mão direita do menor "não tinham a carne no topo, o que expunha todos os ossos das pontas dos dedos".

O pai da vítima, David Schonabaum, contactou os serviços de emergência para relatar o ataque ao seu filho, dentro da sua habitação. No local, os paramédicos e a polícia divulgaram que encontraram "a criança deitada no berço numa poça de sangue com mordidas severas no corpo - incluindo a rosto, boca e extremidades - que deixaram osso exposto numa mão e ele está, agora, desfigurado permanentemente".

O indivíduo, David Schonabaum, acabou sendo preso e condenado à pena máxima de 16 anos na prisão. A esposa Angel Schonabaum, que já se declarou culpada das acusações de negligência, tem julgamento marcado para dia 24 de outubro.