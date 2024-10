Mãe de Mel Maia desabafa sobre ingratidão das filhas: 'Me sinto um lixo'

A mãe de Mel Maia, Débora Maia, utilizou o Instagram neste sábado (5) para desabafar sobre o relacionamento atual com as filhas. Débora, que é mãe da atriz de 20 anos e de Yasmin Maia, estudante de odontologia de 24 anos, compartilhou seu sentimento de decepção, afirmando que o amor materno foi retribuído com ingratidão.

"Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso vindo de pessoas de quem você jamais suspeitaria", desabafou Débora, sem detalhar os motivos que a levaram a fazer a publicação.

Ela também mencionou diretamente as filhas: "Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido em vez do amor de sua mãe", concluiu.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

