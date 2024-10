Defeito em cama causa morte de mulher por asfixia no Reino Unido

Um defeito em uma cama do tipo otomana (com colchão de mola que permite armazenamento interno) resultou na morte de uma mulher de 39 anos no Reino Unido.

A cama, equipada com um sistema de mola que levanta o colchão horizontalmente para acesso ao compartimento de armazenamento, foi o centro do trágico incidente. De acordo com a Sky News, Helen Davey estava organizando itens no compartimento da cama quando o mecanismo se fechou, prendendo-a e impossibilitando sua libertação.

Helen tentou se soltar, mas sem sucesso, e acabou morrendo por asfixia em sua casa, localizada em Seaham. Sua filha foi quem a encontrou inconsciente e tentou socorrê-la, mas já era tarde.

As autoridades classificaram a morte como um acidente. Um relatório indicou que um dos dois pistões de gás, responsáveis por levantar o colchão, estava com defeito.





Leia Também: Homem é morto com 15 tiros poucas horas após se casar