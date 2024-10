Artista catalã se casará com holograma em estudo sobre solidão

Alicia Framis, uma artista catalã, está prestes a se tornar a primeira mulher a se casar com um holograma, que ela chama de AILex. Em entrevista ao jornal El Español, Framis explicou que o nome do holograma é uma combinação dos sobrenomes de três de seus ex-namorados, refletindo também características físicas inspiradas nesses relacionamentos.

Criado há dois anos pela própria artista, AILex tem sido sua companhia desde então e faz parte de um estudo sobre a solidão. O projeto utiliza inteligência artificial e, segundo Framis, tem o objetivo de desenvolver um companheiro que ajude as pessoas a serem mais felizes e a terem uma vida melhor. Ela destaca que esse tipo de tecnologia pode ser uma solução para pessoas que enfrentam condições como Alzheimer, depressão, autismo ou traumas.

Framis também explicou ao El Español que vê o casamento como um compromisso com outra "pessoa" diante de entes queridos: “É um compromisso de cuidar um do outro". A artista mencionou que consultou vários advogados e que o casamento com o holograma "é legal".

A cerimônia de troca de alianças está marcada para o dia 9 de novembro, no Museu Depot Boijmans Van Beuningen, em Roterdã, nos Países Baixos. Apesar de não ter havido um pedido tradicional com anel, Framis deu a AILex uma mão transparente, que simboliza o compromisso, e ele "aceitou". Curiosamente, o divórcio já está previsto para acontecer em cinco anos.







Leia Também: Homem é morto com 15 tiros poucas horas após se casar