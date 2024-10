Um dos maiores pontos turísticos de Cabo Verde é destruído pelo mar

Um dos principais pontos turísticos da Ilha do Sal, em Cabo Verde, o famoso pontão de Santa Maria, foi totalmente destruído neste fim de semana devido à força do mar, agravada pela passagem de uma onda tropical.

O pontão, feito de madeira, era um ponto de parada obrigatório para turistas que visitavam a ilha. Além de sua beleza cênica, ele servia como uma importante área comercial para os moradores locais. Ali, pescadores atracavam seus barcos e vendiam peixe fresco diretamente ao público, enquanto vendedores ambulantes aproveitavam o fluxo de visitantes para oferecer seus produtos.

Nas redes sociais, imagens do pontão sendo destruído pelas fortes ondas circularam amplamente, gerando grande comoção. Muitos recordam com carinho não apenas a importância do local para o turismo, mas também como um meio de subsistência para a comunidade da região

O pontão antes de ser destruído© Getty Images/Martin Zwick/REDA&CO/Universal Images Group

O pontão de Santa Maria era muito mais do que um ponto turístico. Sua destruição representa uma perda significativa tanto para os moradores locais, que dependiam dele para sustentar suas famílias, quanto para a economia da Ilha do Sal, que tem no turismo uma de suas principais fontes de renda.

