Candidato americano divulga vídeo com família que não é sua; entenda

Um candidato republicano da Virgínia, nos Estados Unidos, está no centro de uma polêmica após compartilhar um vídeo de campanha onde aparece ao lado de uma suposta família — sua "esposa" e "três filhas". No entanto, a verdade por trás das cenas causou grande controvérsia: as mulheres não são sua família, mas amigas.

De acordo com uma denúncia feita por opositores e reportada pelo The New York Times, Derrick Anderson, que é solteiro e vive apenas com seu cachorro, usou a esposa e filhas de um amigo para simular uma família em seu vídeo de campanha.

A campanha de Anderson respondeu à crítica, explicando que as mulheres que aparecem no vídeo são, na verdade, a esposa e as filhas de um dos melhores amigos do candidato. No entanto, isso não impediu uma onda de críticas dos adversários políticos, que alegaram que ele estaria tentando criar uma imagem falsa para parecer mais "tradicional".

"Ele está tão desesperado para esconder suas verdadeiras opiniões que chegou ao ponto de forjar uma família", ironizou um dos opositores, que também acusou Anderson de querer ocultar seu apoio a temas polêmicos, como a proibição do aborto e o Projeto 2025.

Derrick Anderson, em entrevista, rebateu as críticas, afirmando que a foto foi tirada durante a campanha com apoiadores e que em nenhum momento tentou sugerir que era sua própria família. "É absurdo que meus oponentes usem isso contra mim", defendeu o candidato, acrescentando que as pessoas no vídeo são "amigos verdadeiros".

