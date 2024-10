Caminhão carregado de azeitonas capota, esmaga carro e deixa um morto

Um motorista morreu depois de um camião, carregado de azeitonas, ter capotado e atingido o seu veículo no sábado (19) em Sevilha, Espanha.

O acidente ocorreu por volta das 19h de ontem, quando o veículo pesado capotou e esmagou o carro onde a vítima viajava.

Várias testemunhas alertaram os serviços de emergência para o acidente, que ocorreu em Ecija.

Também o condutor do camião, um homem de 37 anos, ficou ferido e teve de ser transportado para o hospital.

As causas do capotamento não foram reveladas, mas o acidente fez com que as caixas de azeitonas se espalhassem pela estrada e arredores.

No local estiveram elementos dos serviços de saúde, bombeiros e polícia.

