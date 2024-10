General na ditadura toma posse como presidente na Indonésia

NELSON DE SÁ

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Quarto país mais populoso do mundo, a Indonésia terá a partir deste domingo (20) um presidente que quer torná-la protagonista global.

Prabowo Subianto passou parte dos últimos oito meses, desde a distante vitória eleitoral em fevereiro, em viagens para China, o primeiro país que visitou, Japão e Rússia, entre outros. Não foi aos Estados Unidos.

"Prabowo tem um foco sério em questões globais", diz Saidiman Ahmad, da empresa de pesquisa e consultoria SMRC, de Jacarta, a capital indonésia.

"Isso se refletiu em sua campanha desde o início, que vinculou consistentemente questões domésticas com dinâmicas internacionais. Vejo uma tendência de Prabowo em assumir um papel internacional no futuro."

Nascido em 1951 em Jacarta, de família influente política e economicamente, ele estudou e morou no exterior e fala ao menos outros quatro idiomas. No ano passado, como ministro da Defesa, chegou a propor um plano de paz para a Guerra da Ucrânia.

Também usou suas viagens neste ano, inclusive à Jordânia, um dos países onde morou, para pressionar por cessar-fogo na Faixa de Gaza, chegando a dizer que enviaria soldados para uma força de paz.

A Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos, 242 milhões, que compõem 87% da população. Prabowo é muçulmano.

É na economia e nas relações geopolíticas que ele poderá se diferenciar do anterior, Joko Widodo, conhecido como Jokowi. Este chegou a ser o primeiro na lista de novos membros do Brics, até um ano atrás, para desistir ou adiar na última hora.

Nesta semana, Widodo até evitou comparecer à cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático), em que a Indonésia é líder econômico inconteste.

Já Prabowo é esperado, em seu primeiro mês de governo, tanto na cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), em Lima, no Peru, como no G20, grupo que reúne países desenvolvidos e emergentes, no Rio de Janeiro.

Um de seus trunfos é a projeção de consultores como a PwC de que, além da quarta população, a Indonésia será a quarta economia do mundo até 2050, atrás apenas de China, Índia e EUA. O Brasil é um dos países que vêm buscando aproximação com o crescente mercado indonésio.

Através do Mercosul, chegou a acertar há dois anos iniciar as negociações para um acordo de parceria econômica ampla, mas o próprio início das conversas vem sendo adiado desde então.

E neste ano a Vale enfrentou um revés no país, que deixou marcas. Em fevereiro, a empresa brasileira foi levada a desinvestir na Vale Indonésia, passando o controle da mineradora de níquel para uma empresa do país asiático.

Por outro lado, o esforço do agro brasileiro para chegar ao consumidor do país começa a dar resultado. "Nós já estamos exportando bastante para a Indonésia", diz o pecuarista Vadão Gomes, ex-deputado por São Paulo.

"Estou fazendo boi e suíno lá. É um mercado bom, extremamente importante. Preço valorizado. A gente está considerando fazer uma ação lá, para ter uma presença ainda mais forte."

A maior promessa de campanha de Prabowo é passar a fornecer refeições gratuitas para 83 milhões de estudantes, leite inclusive, com reflexo sobre o comércio exterior. A importação deve crescer, de países como a Austrália e eventualmente o Brasil.

"A comunidade internacional pode esperar um fortalecimento de seus laços com a Indonésia, inclusive no comércio", diz Ahmad, da SMRC. "Prabowo ambiciona acelerar o desenvolvimento econômico futuro, especialmente no setor de alimentos."

A chegada de Prabowo pode também dar novo impulso ao plano do governo Lula de formar uma frente dos países com maior floresta tropical, junto com a Indonésia e a República Democrática do Congo, para pressionar países desenvolvidos a financiar proteção ambiental.

"Uma de suas mudanças para o governo será a criação de um ministério especial para florestas, que anteriormente era combinado com o Ministério do Meio Ambiente", diz Ahmad. "Isso pode ser visto como uma iniciativa para dar uma atenção mais séria às florestas."

O novo ministério deve ser visto, antes de mais nada, como parte do esforço para alcançar apoio da quase totalidade do Legislativo. Jokowi já havia seguido esse caminho, chegando a 34 ministérios. Prabowo, acredita-se, poderá ir a 44 ou até 50.

É um movimento que levou, no caso do antecessor, a acusações de retrocesso democrático, com instituições como a Justiça passando a seguir os desejos do presidente. Prabowo, que foi general durante a ditadura de Suharto (1967-1998), traz o temor de que isso continue.

"Se essa questão da democracia não receber atenção suficiente, acredito que o futuro governo pode enfrentar problemas que poderiam dificultar até o desenvolvimento no setor econômico", avalia Ahmad.

O jornalista americano Vincent Bevins, autor de "O Método Jacarta" (Autonomia Literária, 2022), sobre a repressão na ditadura indonésia e seus reflexos, entre outras, na brasileira, também alerta para Prabowo.

"Ele foi acusado amplamente e de maneira crível de cometer atrocidades", diz. "Temos de usar essa linguagem, 'amplamente e de maneira crível', porque nunca houve condenação. Os militares na Indonésia nunca foram submetidos a uma investigação séria."

Ex-correspondente no Brasil e no Sudeste Asiático, Bevins diz que, "ao contrário de Jair Bolsonaro, Prabowo não volta à cena defendendo 'desdemocratizar', mas acho que, como Bolsonaro, seu retorno representa um fenômeno político que deveria ser impensável após a transição para a democracia".