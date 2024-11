Menino de 3 anos é o jogador de xadrez mais jovem do mundo no ranking

Anish Sarkar tem apenas 3 anos e tornou-se o jogador de xadrez mais jovem da história a ser classificado. A criança começou a jogar há um ano e estreou em competição, em outubro, no 'West Bengal State Under-9 Open', onde esteve com alguns dos jogadores melhor posicionados no ranking.

O pequeno Anish participou numa outra competição, onde enfrentou cinco jogadores bem posicionados no ranking, o que lhe rendeu a classificação inicial, na Federação Internacional de Xadrez (FIDE), de 1555.

Com esta pontuação, a criança de três anos bateu o recorde que pertencia a Tejas Tiwari, que até então detinha esse título.

A mãe do menino indiano contou à 'Press Trust of India' que apresentou ao filho "diferentes canais de Youtube, incluindo desenhos animados, como da Pepa Pig, mas ele foi atraído pelo xadrez".

Acrescentou que, desde janeiro, o interesse de Anish Sarkar cresceu e que "assistia aos vídeos sem parar". Foi então que a mãe decidiu comprar um tabuleiro e peças de xadrez, dizendo que o menino já era "bom com números" e que o xadrez se tornou o jogo preferido.

