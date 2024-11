Saiba onde Trump e Kamala acompanham a apuração das urnas nos EUA

Donald Trump organizou um jantar exclusivo em seu resort de luxo em Mar-a-Lago, na Flórida, para acompanhar a contagem dos votos nas eleições americanas. O candidato republicano, que busca retornar à presidência, conta entre seus convidados o bilionário Elon Musk.

Enquanto isso, a vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata, escolheu acompanhar a apuração em Washington, na Howard University — uma universidade historicamente negra e um marco em sua trajetória política, de acordo com a CNN.

Os resultados das eleições nos EUA podem ser anunciados poucas horas após o fechamento das urnas, mas a disputa acirrada deste ano pode estender a espera. Com isso, Trump e Kamala devem acompanhar o processo em locais distintos e com planejamentos diferentes.

Após o jantar em Mar-a-Lago para um grupo seleto de apoiadores, Trump se reunirá com um público maior no Centro de Convenções de Palm Beach, na Flórida, onde outros doadores e aliados estarão presentes, conforme informou a imprensa americana.

Kamala, por outro lado, acompanhará a apuração em um espaço reservado na Howard University, com acesso restrito. A expectativa é que a vice-presidente possa interagir com membros da comunidade universitária, aproveitando a oportunidade para fortalecer seu vínculo com a instituição.

