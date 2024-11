Companhias aéreas cancelam voos para Bali após erupção de vulcão

Diversas companhias aéreas da Ásia e da Austrália cancelaram nesta quarta-feira voos de e para a popular ilha de Bali, na Indonésia, devido à erupção de um vulcão em um arquipélago próximo.

Entre as companhias afetadas estão as australianas Qantas, Virgin Australia e Jetstar, além de Malaysia Airlines, AirAsia, Indigo (Malásia), Cathay Pacific (Hong Kong), Scoot (Singapura) e Indigo (Índia), que cancelaram alguns ou todos os seus voos.

O motivo dos cancelamentos é a erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, localizado na ilha de Flores, a cerca de 800 quilômetros a leste de Bali. Na terça-feira, o vulcão lançou uma coluna de cinzas e fumaça que alcançou nove quilômetros de altura.

O vulcão Lewotobi Laki-Laki, com 1.703 metros de altitude, teve múltiplas erupções nos últimos dias, deixando nove mortos, 31 feridos e forçando a retirada de 11 mil pessoas, de acordo com as autoridades indonésias.

"Devido às cinzas vulcânicas causadas pela erupção do Monte Lewotobi na Indonésia, atualmente não é seguro operar voos de e para Bali", declarou a companhia aérea Jetstar em comunicado oficial.

Ahmad Syaugi Shahab, diretor-geral do Aeroporto Internacional Denpasar-Bali, informou que, na terça-feira, 22 voos internacionais e 12 voos domésticos foram afetados.



Leia Também: Turbulência em voo da Lufthansa entre Buenos Aires e Frankfurt fere 11