Homem que permitiu estupros da esposa por 10 anos: 'Vou morrer como cão'

Dominique Pelicot, de 71 anos, encerrou seu depoimento no Tribunal de Avignon, França, com lágrimas e pedidos de perdão. Durante uma década, ele drogou sua esposa, Gisèle Pelicot, e permitiu que dezenas de homens a violentassem. Em suas palavras finais, afirmou: "Nunca deveria ter feito isso, vou morrer como um cão". Apesar de reconhecer que Gisèle não o ama mais, declarou: "Eu ainda a amarei. Ela é parte daquilo que guardo dentro de mim".

Gisèle Pelicot, também de 71 anos, deixou claro que jamais perdoará o marido. Em seu depoimento na quarta-feira, ela instou o tribunal a refletir sobre a sociedade machista e patriarcal, enfatizando a necessidade de mudar a percepção sobre o estupro. "Eles devem assumir a responsabilidade por suas ações. Eles estupraram. Estupro é estupro", afirmou.

Os filhos do casal também exigiram punições severas para os culpados. David Pelicot expressou: "O que espero deste julgamento é que esses homens, e aquele homem no banco dos réus [o pai], sejam punidos pelos horrores que infligiram à minha mãe". Sua irmã, Caroline, acredita ter sido abusada pelo pai. O processo envolve 50 acusados, com idades entre 26 e 74 anos.

O caso ganhou destaque na mídia francesa, com veículos como Le Monde e Le Figaro acompanhando de perto o julgamento. O Le Monde relatou que Dominique Pelicot admitiu sua culpa e expressou remorso durante o julgamento. Já o Le Figaro destacou os depoimentos emocionais dos filhos, que confrontaram o pai no tribunal, exigindo justiça pelos crimes cometidos contra a mãe.

Este julgamento tem sido considerado um dos mais significativos na França em relação a crimes sexuais

