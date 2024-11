Cobra atrasa voo na Austrália e é removida por passageiro famoso

Um voo da Virgin Australia precisou ser atrasado em 20 minutos após uma passageira avistar uma cobra a bordo da aeronave. O incidente aconteceu no dia 15 de novembro, no voo VA1482, que partia de Broome com destino a Perth.

A cobra, identificada como uma píton Stimson, uma espécie inofensiva comum no norte da Austrália, foi capturada por Andre Rerekura, cinegrafista e estrela da série documental Shipwreck Hunters Australia, da Disney. Segundo Rerekura, a cobra estava assustada e tentando se esconder. “Assim que a vi, reconheci rapidamente que era segura e apenas tímida”, contou ele.

De acordo com o jornal ABC News, a confusão começou quando uma passageira gritou ao perceber o animal. A píton deslizou pelo corredor, terminando próximo aos pés de Rerekura, que calmamente a retirou da aeronave, recebendo aplausos dos passageiros e da tripulação.

Uma comissária de bordo comentou sobre a solução inesperada: “Temos um cavalheiro a bordo que retirou a cobra com segurança. Vamos continuar normalmente - realmente não sei mais o que dizer”. Após a remoção, o voo prosseguiu sem mais problemas.

