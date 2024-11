Morre aos 112 anos, John Tinniswood, o homem mais velho do mundo

O britânico John Tinniswood, reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo, faleceu nesta segunda-feira aos 112 anos. Ele havia conquistado o título em abril deste ano e era um exemplo de longevidade e história.

Nascido em 26 de agosto de 1912, em Liverpool, Reino Unido, John veio ao mundo no mesmo ano do naufrágio do Titanic e atravessou mais de um século de eventos marcantes. Veterano da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou o combatente mais longevo já registrado.

Tinniswood atribuía sua impressionante longevidade à "sorte" e, segundo sua família, ele faleceu "rodeado de música e amor", deixando um legado de inspiração e resiliência para aqueles que acompanharam sua jornada.

