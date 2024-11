China transforma escada a 1.500 metros do chão em atração turística

A China é um dos países com mais quilômetros quadrados de terra para explorar, mas há um interesse crescente em ver o país do alto. Prova disso é a nova atração turística chamada 'Tianti' ("Escada do Céu", em português). Localizada entre dois penhascos a 1.500 metros de altura, a estrutura tem 168 metros de comprimento.

A atração fica no Monte Qixing, no Parque Natural de Zhangjiajie, na província de Hunan, no sudoeste da China, uma região conhecida pelas suas formações geográficas únicas. A "Escada do Céu" está presa à parede rochosa de uma montanha e conta com corrimões de aço, apoios para os pés, amarras e cabos que permitem aos visitantes escalar as íngremes paredes rochosas.

Segundo a emissora estatal chinesa CCTV, a atração recebe, em média, mais de 1.200 turistas por dia e já se tornou tão popular que chegou a causar "engarrafamentos de pessoas" no ar. Yuan Xiaorui, responsável pelo marketing da Qixing Adventure, empresa que opera a atração, revelou que a experiência dura três horas e custa 580 yuan (cerca de R$ 400).

"Todo o processo é acompanhado por especialistas, e os clientes recebem capacetes, cintos de segurança e mochilas de caminhada", explicou Yuan Xiaorui à CNN Internacional. Ele também garantiu que a "Escada do Céu" é inspecionada regularmente, e "quaisquer problemas encontrados são resolvidos prontamente".

