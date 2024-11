Catedral de Notre-Dame restaurada cinco anos após incêndio; as imagens

A Catedral de Notre-Dame renasceu. A joia gótica localizada no coração de Paris, França, que foi atingida por um devastador incêndio em 15 de abril de 2019, será reaberta na próxima semana após cinco anos de um meticuloso trabalho realizado por arquitetos e artesãos.

Nesta sexta-feira, o renovado Patrimônio Mundial da UNESCO foi apresentado durante uma visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao local, marcando o momento final antes da grande reabertura, prevista para o próximo fim de semana. Após o incêndio que consumiu a catedral de 860 anos, Macron prometeu que o icônico edifício seria restaurado em um prazo ambicioso de cinco anos. Agora, passados 2.055 dias, a meta foi alcançada, com um investimento de aproximadamente 700 milhões de euros (cerca de R$ 3,7 bilhões).

O processo de restauração recuperou elementos emblemáticos como o pináculo, a abóbada de nervuras, os contrafortes, os vitrais e as gárgulas esculpidas em pedra. A pedra branca e os detalhes dourados da catedral, construída no século XII, estão agora mais brilhantes do que nunca, segundo a agência Reuters.

A cerimônia de reabertura, que contará com a presença de celebridades e chefes de Estado, está marcada para a noite de 7 de dezembro. Nos dias seguintes, missas especiais serão realizadas para celebrar a reabertura e homenagear todos que contribuíram para a reconstrução. Com parte dos mais de 840 milhões de euros arrecadados (aproximadamente R$ 4,5 bilhões) ainda disponíveis, a verba poderá ser usada em novos investimentos no edifício. A Igreja Católica espera receber cerca de 15 milhões de visitantes por ano na catedral restaurada.

