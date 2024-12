A verdade sobre a Base Militar secreta dos EUA em uma ilha remota - Pequeno ponto no vasto Oceano Índico, Diego Garcia é uma ilha no arquipélago de Chagos que abriga uma das bases militares dos EUA mais secretas e controversas do mundo. Estabelecido no início da década de 1970, após a expulsão forçada dos seus habitantes nativos pelos governos britânico e americano, o Mecanismo de Apoio à Marinha dos EUA funciona como o último elo de uma longa cadeia logística que apoia a presença naval dos EUA e da Grã-Bretanha na região. Mas a sua localização remota levou os teóricos da conspiração a sugerirem que Diego Garcia desempenha um papel mais sinistro como centro secreto da CIA. E alguns até acreditam que a ilha esteve envolvida no misterioso desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines. Enquanto isso, os povos indígenas chagossianos continuam a sua luta pelo repatriamento para a sua terra natal ancestral. Então, como é que este idílico atol de coral se tornou um ponto de discórdia? Clique e saiba mais sobre os problemas neste paraíso.

