Corpo de jovem britânico de 20 anos é encontrado no poço de elevador

O corpo de um jovem britânico de 20 anos foi encontrado na sexta-feira, 1º de dezembro de 2024, no fundo do poço de um elevador em Antália, na Turquia, onde ele passava férias com a família. A tragédia ocorreu em circunstâncias ainda pouco esclarecidas, e as autoridades locais estão investigando o caso.

Segundo informações do The Guardian, o corpo foi descoberto por volta das 7h, horário local. Alex Price, tio da vítima, relatou à imprensa que recebeu uma ligação da irmã informando sobre o ocorrido. "Chamaram os serviços de emergência, mas eles não puderam salvá-lo. O óbito foi declarado no local", afirmou Price.

O jovem, natural de Essex, Reino Unido, era descrito como alguém com "uma grande personalidade, bondoso e com toda a vida pela frente", de acordo com uma campanha de arrecadação de fundos criada para cobrir os custos do funeral. Ele era muito próximo da família e estava planejando morar com a namorada em breve. "Ele era incrivelmente maduro para sua idade e tinha uma grande compaixão por sua família e irmãos", destacou o tio.

A família, que ainda aguarda mais informações sobre o caso, expressou a angústia de não saber ao certo o que aconteceu. "Os detalhes são muito escassos, e estamos ansiosos para entender o que realmente ocorreu", disse Price. O corpo deverá ser transportado de volta ao Reino Unido na próxima terça-feira.

