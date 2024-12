Incêndio em hospital na Índia deixa seis mortos e dezenas de feridos

Um incêndio em um hospital privado no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, deixou seis mortos e mais de 20 feridos, na noite de quinta-feira (12).

De acordo com a polícia do distrito de Dindigul, o fogo teve início por volta das 21h30 locais e as vítimas fatais foram encontradas dentro de um elevador do hospital, com o óbito sendo declarado no local. Os sobreviventes foram socorridos e levados para hospitais públicos e privados próximos, informou MN Poongodi, responsável pela polícia.

O governo local expressou pesar pelas mortes e anunciou uma indenização de 300 mil rúpias (cerca de 20 mil reais) para os familiares das vítimas fatais. As pessoas com ferimentos graves receberão uma compensação de 100 mil rúpias (cerca de 7 mil reais).

Pode ver, na galeria acima, as imagens do incêndio.

