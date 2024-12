Treinamento de elite: As academias militares mais poderosas do planeta - Os colégios e academias militares mais prestigiados do mundo treinaram e educaram algumas das figuras mais célebres e condecoradas da história das forças armadas. Muitas dessas escolas foram estabelecidas há mais de cem anos como instituições focadas em disciplina, liderança e desenvolvimento de caráter. Seus graduados, testados até o limite da capacidade física e mental, passaram a servir seus países com distinção. Hoje, a entrada em um estabelecimento militar de alto nível é igualmente competitiva e exigente, com muitas taxas de aceitação inferiores a 10%. Então, onde vão parar apenas os mais durões e brilhantes cadetes? Clique na galeria e descubra onde estão as academias militares mais prestigiadas do mundo.

