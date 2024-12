Cinco pessoas da mesma família são encontradas mortas em casa nos EUA

Cinco membros de uma mesma família, incluindo três crianças, foram encontrados mortos na noite desta terça-feira em uma residência no estado de Utah, nos Estados Unidos.

De acordo com a Fox, a polícia foi acionada na segunda-feira por um familiar, que relatou a ausência de uma mulher. Quando os policiais chegaram ao local, ninguém atendeu à campainha. Após olhar pela janela, sem perceber nada de anormal, os agentes decidiram deixar o local.

No dia seguinte, como a mulher não apareceu no trabalho, o mesmo familiar foi até a casa da família e entrou pela garagem. Foi aí que ele encontrou um jovem de 17 anos com ferimentos de bala, mas ainda vivo.

Infelizmente, os outros cinco membros da família estavam mortos. As vítimas incluem um homem de 42 anos, uma mulher de 38 e três crianças, com idades de 11, 9 e 2 anos.

O adolescente de 17 anos foi encaminhado ao hospital, mas ainda não conseguiu prestar depoimento para esclarecer o ocorrido. As autoridades acreditam que não há suspeitos foragidos e que o tiroteio foi um incidente isolado dentro da residência.

