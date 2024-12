Ônibus "desgovernado" bate em táxi e causa danos em esplanada em Lisboa

Um ônibus "desgovernado" colidiu nesta quarta-feira com um táxi e com uma área de esplanada na Gare do Oriente, em Lisboa.

Segundo informações da Polícia de Segurança Pública (PSP) ao Notícias ao Minuto, "não há vítimas", e também não havia ninguém dentro do ônibus no momento do acidente, como mostram as imagens divulgadas nas redes sociais.

O incidente ocorreu por volta das 15h e resultou apenas em danos materiais. No vídeo, é possível observar que, antes da colisão com o táxi estacionado, o motorista estava próximo à porta do veículo, embora não se saiba se ele já havia notado o ônibus descontrolado.

Os vidros quebrados na área da esplanada também foram registrados nas imagens.

