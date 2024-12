Hong Kong restringe controle sobre anestésico ligado a nova droga

A Secretaria de Segurança de Hong Kong informou ao jornal South China Morning Post que está adotando medidas mais rigorosas para regulamentar o acesso ao etomidato, substância química que só pode ser prescrita por profissionais de saúde.

Um porta-voz explicou que os novos protocolos incluirão maior controle sobre o armazenamento da droga, além de exigências mais rigorosas para documentação e manuseio. O etomidato, um anestésico de curta duração administrado por via intravenosa, é amplamente utilizado em emergências médicas, anestesias, cirurgias e cuidados intensivos.

Em outubro, o secretário de Segurança de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, anunciou que o etomidato será incluído na lista de produtos perigosos com restrições até o início de 2025. Atualmente, a posse ou venda ilegal da substância pode levar a dois anos de prisão e multa de 100 mil dólares de Hong Kong (aproximadamente R$ 63 mil). Penas mais severas, como sete anos de prisão e multas de até um milhão de dólares de Hong Kong (cerca de R$ 630 mil), são previstas para o uso ilegal da droga, enquanto o tráfico ou importação pode resultar em prisão perpétua.

Em Macau, região vizinha, as autoridades também prometem revisar a legislação para alinhar o controle do etomidato com padrões internacionais. A preocupação aumentou após o primeiro caso de "petróleo espacial" – nome popular para a droga – ser identificado em uma escola local, em outubro de 2023. A Polícia Judiciária de Macau já registrou quatro casos relacionados ao narcótico, incluindo cápsulas para cigarros eletrônicos vindas da China continental. Conhecida como "droga zumbi", o etomidato pode causar sérios danos físicos e mentais, como dependência, convulsões, perda de memória, inconsciência e até a morte. Em novembro, autoridades de Hong Kong investigaram suspeitas de que pelo menos três mortes estão relacionadas ao "petróleo espacial".

