Os homens mais fortes de todos os tempos - Sempre fomos fascinados pela força! Levantar pesos incrivelmente pesados é quase como ser um super-herói. Ultrapassar os limites da nossa força nos permite sonhar e acreditar que, talvez, somos capazes de mais do que pensávamos. De fato, a força física pode ser treinada, mas apenas alguns indivíduos geneticamente abençoados são capazes de alcançar o topo. Embora hoje em dia tenhamos uma ampla gama de profissionais na área, há alguns séculos as coisas não eram exatamente as mesmas. Mesmo assim, houve quem se destacasse. Navegue pela galeria a seguir e conheça os homens mais fortes de todos os tempos!

© Getty Images