Polícia espanhola descobre 7 toneladas de cocaína enterradas em fazenda

A Guarda Civil apreendeu o "maior carregamento de cocaína já introduzido no sul da Espanha" no final da semana passada, em Sevilha. Foram confiscadas sete toneladas da droga em uma operação descrita como de "alta complexidade".

Segundo comunicado divulgado na segunda-feira, a apreensão ocorreu na sexta-feira após agentes identificarem duas embarcações conhecidas como 'narcolanchas' entrando no rio Guadalquivir. As embarcações foram monitoradas com apoio de recursos aéreos, marítimos e terrestres. A vigilância revelou que os ocupantes descarregaram uma grande quantidade de pacotes que foram levados para uma propriedade em Coria del Río, Sevilha, protegida por homens armados.

Durante a operação, três pessoas foram presas, e além da droga, foram apreendidos dois veículos e uma arma AK-47. Na propriedade, os agentes descobriram dois esconderijos subterrâneos feitos com contêineres marítimos, onde a organização armazenava os carregamentos de droga.

As autoridades destacaram que esta ação representa um grande golpe contra as redes de tráfico de drogas que operam no rio Guadalquivir. A operação evidencia o esforço da Guarda Civil da Andaluzia em combater organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em uma das principais rotas de entrada de drogas na Europa.

