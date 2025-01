20 pessoas estão desaparecidas após naufrágio na Itália

A guarda costeira italiana iniciou buscas pelos desaparecidos, entre eles cinco mulheres e três crianças.

Os sete sobreviventes da embarcação, que partiu da Líbia, são sírios, sudaneses e egípcios.

O prefeito de Lampedusa, Filippo Mannino, citado pela agência Ansa, expressou a esperança de que "esta tragédia seja realmente a última".

Segundo dados citados pela agência France Presse, neste ano, foram registradas duas mil mortes ou desaparecimentos de migrantes que tentavam atravessar o Mediterrâneo rumo à Europa pela rota central, considerada a mais perigosa do mundo. Desde 2014, mais de 31 mil migrantes desapareceram no Mediterrâneo, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, com um pico em 2016, quando mais de 5 mil mortes ou desaparecimentos foram registrados.

