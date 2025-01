Influenciadora brasileira é atacada por cão no México e passa por cirurgia para reconstruir nariz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e influenciadora brasileira Ju Isen teve seu rosto mordido por um cachorro no México nesta terça-feira (31) e passou por uma cirurgia para reconstruir o nariz por causa do ataque. "Meu Réveillon foi dentro de uma ambulância", disse nas redes sociais.

De acordo com o informações enviadas por sua assessoria à revista Monet, ela passava a virada de ano na Cidade do México quando foi atacada por um cão da raça akita inu pouco antes da meia-noite. A influenciadora disse que teve ferimentos na mão e perdeu a ponta do nariz.

Ela gravou uma sequência de stories no Instagram nesta quarta-feira (1º) e disse que estava bem, mas teve que ficar no hospital para tomar antibióticos por conta de uma infecção bacteriana causada pela mordida.

"Toda vez que eu vejo um cachorro na rua, em qualquer lugar, eu quero pegar, quero beijar, quero ajudar", disse ela. "Que isso me sirva de lição. Nunca mais vou chegar próximo de um cachorro que eu não conheço. Olha no que resultou."

Segundo a Monet, Ju Isen foi atendida no local e levada de ambulância para o Hospital Ángeles, na capital mexicana. Depois de ser socorrida, passou por uma cirurgia de duas horas para reconstruir a ponta do nariz.

Nos stories, ela filmou o cirurgião plástico e agradeceu toda a equipe. "Ele reconstruiu todo o meu nariz. Não preciso mexer com estética. Ficou perfeito. Eu acho até que ele deu uma afinada no meu nariz", falou.

Nesta quinta-feira (2), a influenciadora postou uma foto e disse já estar em casa. Ela havia dito que teria alta do hospital.

Em 2016, durante os protestos contra a então presidente Dilma Rousseff, Ju Isen criou polêmica ao se despir em plena avenida Paulista. A modelo acabou se tornando um ícone dos manifestantes e recebeu a alcunha de "Musa do Impeachment".

Ela também ficou conhecida ao protagonizar uma das cenas mais comentadas do Carnaval de 2017. Durante entrevista para o Bastidores no Carnaval (Rede TV!), a modelo acabou mostrando o ânus em rede nacional ao agachar para a câmera.

Leia Também: Lista de prioridades para início da nova gestão Nunes tem escolas e unidades de saúde já em obras