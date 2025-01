Coreia do Norte lança míssil durante visita de Antony Blinken a Seul

A Coreia do Norte lançou hoje um míssil balístico em direção ao mar do Japão, conforme anunciado pelo Exército da Coreia do Sul. O lançamento aconteceu no dia da visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à Seul.

O Estado-Maior Conjunto (JCS) da Coreia do Sul informou que o míssil foi disparado de uma área próxima de Pyongyang, mas não forneceu mais detalhes, aguardando resultados de uma análise do lançamento. O JCS também reforçou a vigilância e está compartilhando informações com os Estados Unidos e o Japão sobre o ocorrido.

Este é o primeiro teste de mísseis da Coreia do Norte desde novembro, quando houve uma série de lançamentos de mísseis balísticos de curto alcance, realizados poucas horas antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Na semana passada, o regime de Pyongyang testou um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o mais avançado de seu arsenal. O Ministério da Defesa japonês também confirmou o lançamento, destacando que o míssil caiu fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão, sem causar danos. O governo japonês formou uma equipe para avaliar possíveis consequências e coletar informações.

Antony Blinken, que visita a Coreia do Sul em meio a uma crise política interna, também passará pelo Japão e pela França em sua viagem. Durante sua estadia na Coreia do Sul, Blinken reafirmará a aliança estratégica entre os dois países e discutirá maneiras de fortalecer a cooperação para promover uma região do Indo-Pacífico livre, aberta e próspera.

Além disso, Blinken tratará de questões relacionadas à Coreia do Norte, desafios regionais e globais, e a cooperação trilateral entre os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. A Coreia do Sul é um aliado essencial dos EUA na região, mas enfrenta uma crise política interna, após a destituição do presidente Yoon Suk-yeol pelo Parlamento no dia 14 de dezembro. Yoon aguarda uma decisão do Tribunal Constitucional sobre sua reintegração ou destituição definitiva até junho.

