Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anuncia saída do cargo

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira, 8 de janeiro, que renunciará ao cargo de líder do Partido Liberal e também ao cargo de primeiro-ministro, após quase uma década no poder. A decisão vem após semanas de especulação sobre seu futuro político e vem acompanhada de uma suspensão do parlamento até 24 de março, para que o partido tenha tempo para escolher um novo líder.

“Pretendo renunciar como líder do partido e como primeiro-ministro após a seleção de um novo líder pelo partido”, disse Trudeau em uma coletiva de imprensa. O anúncio foi feito após uma conversa com sua família, que sempre o apoiou, e durante um jantar com seus filhos, no qual ele lhes comunicou a decisão.

A popularidade de Trudeau caiu drasticamente nos últimos meses, à medida que enfrentava críticas internas e externas. Membros de seu próprio partido, além de renúncias de ministros e críticas abertas à sua capacidade de governar, acentuaram o desgaste de sua imagem. Nos últimos tempos, a economia canadense enfrentou desafios, como o aumento da inflação, e as políticas de imigração do governo, inicialmente planejadas para impulsionar o crescimento, geraram reações negativas entre a população.

Filho do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, Justin assumiu o cargo de primeiro-ministro em outubro de 2015, quando conduziu o Partido Liberal a uma vitória histórica contra os conservadores. Entretanto, a turbulência política interna no país ocorre em um contexto ainda mais desafiador: o Canadá se prepara para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente eleito dos EUA prometeu, logo no primeiro dia de governo, impor tarifas sobre todas as importações canadenses, o que geraria uma grande tensão entre os dois países, que são os maiores parceiros comerciais um do outro.

Trudeau, que visitou Trump em Mar-a-Lago no final de novembro de 2024, esperava que a mudança de liderança nos Estados Unidos pudesse levar a um recuo nas ameaças de tarifas. No entanto, com a recente decisão de renunciar, Trudeau encerra seu ciclo como líder do Partido Liberal e se despede de uma era política marcada por muitos desafios e transformações.

