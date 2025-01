Coreia do Norte testa novo míssil balístico hipersônico

A Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira que realizou, na segunda-feira, o lançamento de um novo tipo de míssil balístico hipersônico de alcance intermediário.

De acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, o veículo planador hipersônico (HGV, sigla em inglês), montado no míssil, percorreu 1.500 quilômetros a uma velocidade 12 vezes superior à velocidade do som, atingindo um pico de 99,8 quilômetros de altitude antes de atingir o alvo simulado.

Os HGVs têm a capacidade de planejar e traçar trajetórias irregulares, o que dificulta a interceptação por sistemas de defesa antimíssil.

Fotos publicadas pela KCNA indicam que o míssil é bastante semelhante ao Hwasong-16B, um míssil balístico hipersônico de médio alcance com combustível sólido, que foi testado pelo regime em abril passado.

A agência relatou que foi utilizado "um novo composto de fibra de carbono" para fabricar o corpo do motor, e o projétil conta com um "novo sistema de controle e orientação de voo".

O "novo sistema de armas estratégicas" está integrado ao "plano de desenvolvimento das capacidades de defesa nacional", com o objetivo de aumentar a durabilidade e a eficácia da dissuasão estratégica contra potenciais inimigos, conforme a mudança no ambiente de segurança regional, de acordo com a KCNA.

A agência também informou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assistiu ao teste a partir de uma sala de controle, acompanhado da filha, Kim Ju-ae, que se acredita ser seu nome. Kim expressou satisfação com os resultados e afirmou que o novo míssil é capaz de "lidar com as diferentes ameaças à segurança representadas pelas forças hostis ao país", uma referência aos Estados Unidos, à Coreia do Sul e ao Japão.

O líder norte-coreano afirmou ainda que esse "sistema de mísseis hipersônicos dissuadirá de forma eficaz qualquer adversário na região do Pacífico que ameace a segurança nacional". "Existem apenas alguns países no mundo que possuem sistemas de armas como este", disse Kim, reforçando que o desenvolvimento do míssil é para "autodefesa" e não faz parte de uma estratégia ofensiva.

Ele considerou que a arma será "o eixo central da dissuasão estratégica" e terá o poder de "mudar o cenário do campo de batalha".

O Ministério da Defesa japonês anunciou, através da rede social X, que detectou o lançamento do míssil da Coreia do Norte, que teria caído fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão por volta das 12h12 locais de segunda-feira .

As Forças Armadas da Coreia do Sul informaram que o míssil percorreu 1.100 quilômetros (685 milhas) antes de cair em águas entre a península coreana e o Japão.

Este foi o primeiro teste de mísseis da Coreia do Norte desde uma série de lançamentos de mísseis balísticos de curto alcance realizados em 6 de novembro, poucas horas antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Leia Também: Coreia do Norte lança míssil durante visita de Antony Blinken a Seul