Filha de influenciadora detida por crueldade infantil fala pela 1.ª vez

Ruby Franke, mãe de seis filhos e famosa por compartilhar o dia a dia de sua família em um canal no YouTube, foi detida após ser acusada de abusar fisicamente de seus filhos. Criadora do canal "8 Passengers", que rapidamente conquistou milhões de seguidores, Ruby projetava uma imagem de dona de casa e mãe exemplar, mas, nos bastidores, a realidade era bem diferente. Agora, pela primeira vez, a filha mais velha de Ruby, Shari Franke, fala sobre os horrores que viveu ao lado da mãe.

Em 2015, Ruby começou o canal "8 Passengers", onde mostrava a rotina da família numerosa, composta por ela, o marido e seus seis filhos, em Utah, EUA. O canal se tornou um sucesso, com mais de 2,5 milhões de seguidores, e seus vídeos, que mostravam as peripécias diárias das crianças, atraíram milhões de visualizações. No entanto, para os filhos, a experiência não era nada divertida. Eles passaram a ter sua vida exposta sem consentimento, e a criação incessante de conteúdo era uma tortura constante.

"Minhas irmãs e eu não podíamos nem espirrar sem sermos filmadas de vários ângulos. A puberdade já é difícil por si só, quanto mais quando temos um público assistindo", relembra Shari Franke, agora com 21 anos. Ela se lembra de momentos de humilhação, como quando sua mãe compartilhou um incidente em que ela depilou uma sobrancelha inteira por engano, tratando a situação como uma piada enquanto Shari estava devastada.

Com o tempo, as punições de Ruby se tornaram ainda mais cruéis. Ela começou a usar castigos físicos, como obrigar as crianças a correrem até a exaustão, ou até mesmo impedi-las de comer. Houve casos em que Ruby usou fita adesiva para prender as mãos e os pés dos filhos. "Ela acreditava que estava moldando a obediência, mas na realidade estava criando um ambiente de medo e abuso", conta Shari, lembrando que as palmadas que recebia não deixavam marcas visíveis, mas eram o suficiente para causar trauma psicológico.

Quando a situação saiu de controle, os seguidores começaram a questionar o conteúdo do canal. Muitos se incomodaram com a forma como Ruby tratava os filhos e até iniciaram petições para que o canal fosse removido da plataforma. A gota d'água foi quando uma das crianças fugiu de casa e pediu ajuda a um vizinho, que, ao notar os ferimentos, alertou as autoridades. Ruby foi então presa por crueldade infantil.

Shari revelou que sua mãe nunca se viu como abusadora. "Na cabeça dela, ela não era uma vilã, mas uma mártir, vítima de críticas por sua dedicação ao amor", explicou.

Ruby Franke foi condenada a até 60 anos de prisão por quatro crimes de abuso infantil agravado. Ela cumprirá, no entanto, uma pena de 30 anos, o máximo permitido no estado de Utah, por cúmulo jurídico. O caso de Ruby Franke expôs a dura realidade por trás da fachada de uma mãe "perfeita" na internet e serviu como um alerta sobre os perigos do abuso infantil, tanto físico quanto psicológico.

