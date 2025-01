As 30 cidades mais baratas se viver nos EUA - Morar nos Estados Unidos pode ser caro, mas algumas cidades ainda têm um custo de vida muito menor em comparação com outras. A plataforma Niche compilou uma lista dos lugares mais acessíveis para viver no país em 2024. Ao avaliar o custo de vida, foi considerado fatores como gastos em habitação, taxas de impostos e despesas de bens essenciais como alimentação e combustível. Curioso para descobrir as 30 cidades americanas mais baratas para se viver este ano? Clique na galeria.

© <p>Shutterstock</p>