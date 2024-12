Dino se casa na presença de ministros e exibe camisa do Botafogo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino se casou com Daniela Lima, 47, no sábado (30), em uma cerimônia próxima a São Luís, Maranhão. Juntos desde 2011, Daniela é mãe de três dos quatro filhos de Dino. A festa contou com momentos de descontração, como quando o ministro celebrou o título do Botafogo na Copa Libertadores da América, exibindo a camisa do time após a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1.

A cerimônia teve a presença de importantes figuras políticas, como os ministros do STF Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, além de André Fufuca, ministro dos Esportes no governo Lula. Fufuca compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado do casal, desejando felicidades. A celebração, no entanto, foi marcada pela ausência do governador do Maranhão, Carlos Brandão, ex-aliado político de Dino.

Dino e Brandão romperam após anos de parceria política. O governador, que assumiu o comando do estado quando Dino deixou o cargo para concorrer ao Senado em 2022, não foi convidado para o casamento. A relação se desgastou, especialmente após uma decisão de Dino no STF, em março deste ano, que suspendeu a escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), desagradando Brandão.

Além da disputa pelo TCE, divergências envolvendo o controle da Assembleia Legislativa do Maranhão também contribuíram para as tensões entre os dois políticos. Dino reconhece a importância de Brandão no início de sua carreira política, mas as diferenças nos últimos anos afastaram os antigos aliados.

