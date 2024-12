Pacheco diz que acordo entre União Europeia e Mercosul é novo patamar de desenvolvimento

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) celebrou nesta sexta-feira (6) o acordo entre União Europeia e Mercosul e afirmou que ele eleva as interações entre os dois blocos a um novo "patamar de desenvolvimento".

A conclusão das negociações foi anunciada nesta sexta, em Montevidéu, após 25 anos de diálogo entre as partes.

Pacheco divulgou uma nota na qual enalteceu o acordo. "Nos vários encontros que realizei ao longo de minha gestão à frente do Senado Federal, com lideranças europeias e da América do Sul, sempre externei o apoio e o empenho do Parlamento brasileiro para a concretização do acordo. O pacto histórico inaugura a possibilidade do engrandecimento singular das relações comerciais entre os países integrantes dos blocos, elevando as interações a um novo patamar de desenvolvimento" diz em trecho.

"A iniciativa também tem capacidade de impactar de maneira positiva em outras áreas em benefício das populações dos países envolvidos".

O anúncio do acordo teve as presenças dos presidentes Lula (Brasil), Javier Milei (Argentina), Luis Lacalle Pou (Uruguai) e Santiago Peña (Paraguai) e também da chefe da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen.