NASA celebra 1.º aniversário do James Webb com nova (e espetacular) foto

A NASA compartilhou uma nova fotografia capturada pelo telescópio espacial James Webb para comemorar um ano desde que a primeira imagem foi revelada.

A imagem em questão é da Rho Ophiuchi, a região mais próxima da Terra onde novas estrelas estão sendo formadas, a uma distância de "apenas" 390 anos-luz do nosso planeta. Na fotografia, o James Webb conseguiu observar 50 jovens estrelas, muitas das quais possuem uma massa muito próxima à do nosso Sol.

Mais do que a própria imagem, os pesquisadores da NASA destacam as capacidades do James Webb e o que o telescópio espacial tem possibilitado no espaço ao longo do último ano.

"Com um ano completo de ciência, sabemos exatamente o quão poderoso é esse telescópio e compartilhamos um ano de dados e descobertas espetaculares", observou Jane Rigby, uma das responsáveis pelo projeto do James Webb.

