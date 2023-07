Windows 11 deverá receber uma última grande atualização

A Microsoft confirmou que planeja lançar uma importante atualização para o Windows 11 até o final do ano, com previsão para o último trimestre.

Isso significa que essa atualização provavelmente será a última grande atualização para esta versão do sistema operacional da empresa de tecnologia de Redmond, levando em consideração os rumores de que a empresa lançará o Windows 12 em 2024.

Em relação à suposta última atualização do Windows 11, os usuários podem esperar recursos como o Windows Copilot (um assistente digital baseado na tecnologia de Inteligência Artificial do ChatPT) e uma nova geração do Explorador de Arquivos, entre outras grandes novidades.

